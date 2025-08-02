أولمبيك مارسيليا يُهنئ شبيبة القبائل

هنأ عملاق الكرة الفرنسية أولمبيك مارسيليا، نادي شبيبة القبائل، بمناسبة عيد تأسيسه.

ويحتفل اليوم السبت، “الكناري” الـ 2 أوت 2025، بمرور 79 سنة من التأسيس.

ونشر نادي الجنوب الفرنسي، تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” هنأ فيها الشبيبة، بصورة تحمل شعار الفريقين وعبارة “79 سنة”.

وأرفق مارسيليا، الصورة بتعليق جاء فيه: “نادي أولمبيك مارسيليا يتمنى عيد ميلاد سعيدًا لشبيبة القبائل وجماهيره الوفية.. Amulli ameggaz i JS Kabylie”