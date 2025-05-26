أولمبيك أقبو يحقق تعادلا مثيرا أمام اتحاد العاصمة

حقق فريق أولمبيك أقبو تعادلا مثيرا أمام مضيفه إتحاد العاصمة بهدف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وعرف المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي، تسجيل أولمبيك أقبو الهدف الأول في الدقيقة الـ86 من قبل اللاعب وليد زعموم. قبل أن يعادل النتيجة المهاجم كالاب، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكاد فريق أولمبيك أقبو أن يقلب موازين المباراة ويعود بالنقاط الثلاث، بعدما سجل هدفاً ألفغاه الحكم لوجود حالة تسلل.

ورفع أولمبيك أقبو رصيده إلى 29 نقطة في المرتبة الـ14، في حين رفع فريق “سوسطارة” رصيده إلى 37 نقطة في المرتبة الـ6.