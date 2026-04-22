أولمبيك أقبو يطيح بشبيبة القبائل ويرتقي إلى “البوديوم”

حقق نادي أولمبيك أقبو تعادلاً ثمينًا أمام ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، وافتتح الضيوف باب التسجيل عبر مصطفى رزق الله بوط، في الدقيقة 47، مانحا الأفضلية لشبيبة القبائل مع بداية الشوط الثاني.

غير أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، ونجحوا في تعديل النتيجة في الوقت القاتل عن طريق توفيق عدادي في الدقيقة الـ89، وسط فرحة عارمة من أنصار الفريق.

وبهذا التعادل، واصل أولمبيك أقبو نتائجه الإيجابية، ليرتقي إلى المركز الثالث في “البوديوم” برصيد 44 نقطة. مؤكدًا طموحاته في المنافسة على المراتب الأولى.

في المقابل، رفع شبيبة القبائل رصيده إلى 38 نقطة في المرتبة السابعة، في انتظار تدارك نتائجه خلال الجولات المقبلة.

وعرفت المباراة حضور والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، الذي أخذ صورة تذكارية مع لاعبي أولمبيك أقبو وشبيبة القبائل، وسط أجواء أخوية في لقطة مميزة بملعب الوحدة المغاربية.