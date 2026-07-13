أولمبيك مارسيليا يهنئ ابراهيم حمداني

حرص نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي على تهنئة لاعبه السابق إبراهيم حمداني، عقب تعيينه مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة.

ونشر النادي، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، صورة لحمداني مرفقة برسالة تهنئة، جاء فيها: “إبراهيم حمداني مدربًا جديدًا للمنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة. لاعب أولمبيك مارسيليا السابق، وصاحب الرقم القياسي كأكثر لاعب جزائري ارتداءً لقميص النادي، يخوض تحديًا جديدًا في مسيرته التدريبية بعد تعيينه مدربًا للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة”.

كما اختتم النادي الفرنسي رسالته بتمنياته بالتوفيق لمدافعه السابق في مهمته الجديدة، مؤكدًا دعمه له في بداية هذه التجربة مع منتخب الجزائر للشباب.