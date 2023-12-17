أولمبيو الخضر يجرون أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة فلسطين

أجرى المنتخب الوطني الأولمبي أول حصة تدريبية على أرضية ملعب عب القادر شابو تحسبا لمواجهة منتخب فلسطين الثلاثاء القادم.

وستلعب المباراة المنتظرة، بملعب 19 ماي في عنابة بداية من الساعة السادسة مساء.

وكانت الفاف قد أعلنت عن موعد المباراة في الإعلان الترويجي اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية، لها على الفايسبوك، مشيرة إلى مطالبها من الجمهور الجزائري بالحضور بقوة إلى الملعب لصناعة أجواء احتفالية بهيجة.

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