أولمبي أقبو يتعاقد مع بلقاسم غيلاس ويفسخ عقد حمدوش

أعلن نادي أولمبيك أقبو عن انضمام المهاجم الشاب بلقاسم غيلاس، صاحب الـ20 سنة، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا قادما من نادي شباب بلوزداد.

وكان غيلاس قد دافع على ألوان شباب بلوزداد لفئة أقل من 21 سنة قبل أن تتم ترقيته إلى الفريق الأول.

إبن مدينة بوغني يتميّز بقدرات هجومية عالية، إضافة إلى رؤية لعب ممتازة ومهارات فنية راقية، تجعله لا يقتصر فقط على دور المهاجم، حيث يتمع بإمكانية صناعة اللعب، ما يجعله ورقة هجومية متعددة الأدوار .

إلى جانب ذلك، أعلن نادي أقبو عن فسخ العقد الذي يربطه بالمهاجم محمد الجيلالي حمدوش بالتراضي، وذلك بعد اتفاق مشترك بين اللاعب والإدارة التي توجهت بخالص الشكر لمحمد على جديّته والتزامه، متمنية له كل التوفيق والنجاح في مشواره الكروي القادم.