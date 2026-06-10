أولمبي أقبو يواصل تعزيز صفوفه بصفقات جديدة

يواصل نادي أولمبي أقبو تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية تحسباً للموسم الكروي الجديد، بعدما أعلن رسمياً عن تدعيم تشكيلته بعدة عناصر جديدة من أجل تعزيز مختلف الخطوط.

وأكدت إدارة النادي تعاقدها مع اللاعب إبراهيم فرحي بن حليمة، بعقد يمتد لموسمين، عقب استكمال كافة الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع الرسمي على الصفقة. ليصبح أحد الوجوه الجديدة التي ستحمل ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.

كما نجح أولمبي أقبو في الظفر بخدمات اللاعب خالد بوسليو، بعقد لمدة موسمين، في إطار سياسة الإدارة الرامية إلى بناء فريق تنافسي قادر على تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي السياق ذاته، حسمت إدارة النادي صفقة اللاعب عبد القادر بلحران، قادمًا من مولودية وهران، ليواصل الفريق بذلك تدعيم تشكيلته بعناصر تملك الخبرة والطموح قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد.

ورحبت أسرة أولمبي أقبو باللاعبين الجدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم مع النادي. على أن يتم تقديمهم رسمياً للجماهير عبر المنصات الإعلامية للنادي خلال الأيام المقبلة.