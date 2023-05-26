أولمبي الشلف أول المتأهلين إلى نهائي كأس الجمهورية

تمكّن أولمبي الشلف من حسمه التأهل إلى النهائي على حساب شبيبة الساورة بعد الفوز بثلاثية كاملة مقابل واحد.

وجرت المباراة، اليوم الجمعة، بملعب ميلود هدفي بوهران وسط تطبيق تاريخي لتقنية الـ VAR في المنافسة المحلّية.

كما سجّل أهداف أولمبي الشلف كل من سويبع وفتوحي وعليان، في حين سجّل الهداف الوحيد لشبيبة الساورة المهاجم حامية.

وسيواجه فريق “لايصو” المتأهل من مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد في مباراة الغد التي ستجري بملعب حملاوي بقسنطينة.

كما يسعى نساخ وزملائه لإعادة سيناريو الفوز بالسيدة الكأس بعد الفوز بها سنة 2005 على حساب وفاق سطيف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti