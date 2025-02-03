أولمبي الشلف يبرمج مباراة تحضيرية للاعبيه أمام الساورة

برمجت إدارة فريق أولمبي الشلف، مباراة ودية تحضيرية، ضد نادي شبيبة الساورة، ضمن التحضيرات الشتوية للفريقين، تحسبا لمرحلة العودة من البطولة المحترفة.

وأعلنت إدارة أولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن مواجهة شبيبة الساورة، في مباراة تحضيرية، يوم غد الثلاثاء، بملعب “عمر بن رابح” بالعاصمة.

ويسعى المدرب سمير زاوي، من خلال هذا الاختبار الصعب، تقيين مستوى لاعبيه، بعد التحضيرات التي أجروها طيلة الفترة الماضية.

يذكر أن فريق أولمبي الشلف، خاض ست مباريات ودية، ضمن تحضيراته الشتوية، لمرحلة العودة، من البطولة المحترفة.