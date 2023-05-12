أولمبي الشلف يتأهل إلى نصف نهائي الكأس على حساب أقبو

قطع فريق أولمبي الشلف تأشيرة الصعود إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بعد الفوز أمام أولمبي أقبو بهدف مقابل صفر.

وفاز أولمبي الشلف بهدف نظيف من إمضاء المتألق توفيق عدادي، أمام الفريق القوي الذي أزاح عدد من الفرق القوية أبرزهم مولودية وهران ومولودية البيض.

ويسير فريق “لايصو” بخطى ثابتة لتنشيط النهائي والفوز بالنهائي، خاصة وأن كل المعالم تؤكد مقدرة الفريق الشلفي على تحقيق ذلك.

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