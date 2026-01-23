أولمبي الشلف يتجاوز بارادو بثنائية وترجي مستغانم يحسم المواجهة أمام أقبو

حقق فريق جمعية أولمبي الشلف فوزًا مهمًا داخل ميدانه بعدما تغلب على أتلتيك بارادو بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى بملعب محمد بومرزاق.

وسجل هدفي الشلف كل من ليدلوم إيدوارد دادي في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن يعمق شمس الدين بكوش الفارق بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والخمسين، ليؤكد أصحاب الأرض تفوقهم ويظفروا بالنقاط الثلاث.

وفي مباراة أخرى، واصل ترجي مستغانم نتائجه الإيجابية على أرضه، بعد فوزه على أولمبي أقبو بهدف دون مقابل. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب زوبير مطراني في الدقيقة الحادية والثمانين، مانحًا فريقه فوزًا ثمينًا عزز به رصيده في جدول الترتيب.

نتائج المباريات:

أولمبي الشلف 2 اتليتيك بارادو 0

ترجي مستغانم - 1 – 0 أولمبي أقبو