أولمبي الشلف يتعادل سلبا أمام شبيبة تيارت

اكتفى فريق أولمبي الشلف، أمسية اليوم الأحد، بنتيجة التعادل السلبي، في المواجهة التحضيرية التي جمعتهم بشبيبة تيارت.

وعمل مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، خلال هذه المباراة، على منح الفرصة لأغلبية تعداده من اللاعبين باشراك تشكيلتين مختلفتين في شوطي اللقاء.

وعجز كل من أولمبي الشلف، وشبيبة تيارت، في كلا شوطي هذه المباراة التحضيرية من هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

يذكر هذه المباراة التحضيرية، هي الأخيرة بالنسبة لأولمبي الشلف، قبل مباشرته الموسم الجديد من البطولة المحترفة.