أولمبي الشلف يتعاقد مع الثنائي العربي وبورورقة

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الأربعاء، تعاقدها بصفة رسمية مع اللاعب عماد الدين العربي و بلقاسم بورورقة قاسيمو.

وقالت إدارة أولمبي الشلف في بيان لها، عبر الصفحة الرسمي أنها تعاقدت مع اللاعب عماد الدين العربي الذي ينشط في منصب متوسط ميدان هجومي قادما من غالي معسكر.

فيما قالت أنها تعاقدت كذلك مع بلقاسم بورورقة الذي ينشط في منصب صانع ألعاب قادما من صفاء الخميس.

كما أكدت أنها مراسم تقديم الثنائي ستكوت لاحقا. إلى جانب ذلك، كشفت إدارة “لايصو” عن فسخ عقد الحارس محمد علاوشيش بالتراضي.