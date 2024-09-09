أولمبي الشلف يتعاقد مع المدافع بوعبطة

التحق المدافع الجزائري طارق بوعبطة، اليوم الاثنين، رسمياً بنادي أولمبي الشلف، قادماً من نادي الخالدية البحريني.

وأعلنت إدارة أولمبي الشلف تعاقدها مع اللاعب لموسمين، ليكون جديد الفريق الذي يبحث عن تعزيز دفاعه بلاعبين يملكون خبرة كبيرة.

كما رحبت إدارة النادي بالمدافع القوي، عبر نشر صورته على الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك، وكتبت: “مرحبا بك طارق في ناديك الجديد”.

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