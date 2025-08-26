أولمبي الشلف يتعاقد مع لاعب ليفانتي الإسباني بكوش

أعلنت إدارة نادي أولمبي الشلف، عن تعاقدها الرسمي مع الظهير الأيسر، شمس الدين بكوش، قادمًا من نادي ليفانتي الإسباني.

ويمتلك بكوش تجربة محترمة في البطولة الوطنية، إذ سبق له تقمّص ألوان جمعية وهران وشباب بلوزداد. قبل خوض تجربة احترافية خارج الوطن في الدوري الإسباني.

وتعوّل إدارة النادي على خبرة اللاعب ومؤهلاته الفنية لتعزيز الجهة اليسرى من الدفاع، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم القادم.