أولمبي الشلف يتعاقد مع هداف البطولة الطوغولية

تمكنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الإثنين، من حسم صفقة جديدة، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، دعمت بها صفوف الفريق.

وأعلنت إدارة أولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها رسميا مع المهاجم الطوغولي برونو كوكو أفوتور، قادما من نادي أس أوتر.

كما أوضح مسؤولو النادي الشلفي، توقيع مهاجمهم الجديد عقده مع الفريق، كما تمّ تأهيله، بعد حصولهم على ورقة خروجه الدولية.

كما أشارت إدارة أولمبي الشلف، بأن مستقدمها الجديد برونو كوكو أفوتور (23 عاما)، يعتبر هداف البطولة الطوغولية للموسم الماضي، بـ18 هدفا.