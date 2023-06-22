أولمبي الشلف يتوّج بـ “السيدة” الكأس على حساب أبناء العقيبة

توج فريق اولمبي الشلف بكأس الجمهورية، اليوم الخميس، على حساب شباب بلوزداد بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

وجرى نهائي كأس الجمهورية بملعب ميلود هدفي بوهران. التي شهدت فوز أبناء “الأصنام” الذي سيشاركون في كأس الكونفيدرالية بشكل رسمي حسب القوانين.

وأعاد المدرب عبد القادر عمراني سيناريو أبناء “لصنام” الذين توّجوا بـ “السيدة” الكأس سنة 2005 عندما فاز على وفاق سطيف بهدف سعيود.

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