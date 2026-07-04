أولمبي الشلف يجدد عقد المدرب بلعيد ويضم 4 لاعبين

أعلنت إدارة نادي أولمبي الشلف، مساء أمس الجمعة، عن تجديد عقد المدرب عبد الحق بلعيد، تحسبا للموسم الجديد 2026-2027.

وقاد بلعيد، “لايصو” في الموسم المنقضي، لضمان البقاء في البطولة المحترفة، بفارق 10 نقاط كاملة عن منطقة السقوط.

وأشارت إدارة النادي إلى أن تجديد الثقة في المدرب بلعيد، يندرج ضمن ترسيخ مبادئ العمل الإحترافي وإستناداً إلى سياسة الإستقرار والإستمرارية التي تعد من أهم ركائز النجاح.

وعلى صعيد آخر، كشفت إدارة الشلف، عن 4 صفقات جديدة في إطار الميركاتو الصيفي الجاري. الذي انطلق في الفاتح جويلية ويستمر إلى غاية الـ 31 أوت المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من المدافع المحوري، العمراني السعيد، قادما من إتحاد الشاوية، والظهير الأيمن، العيدوني أمير، قادما من إتحاد عنابة، ووسط الميدان الهجومي، بلعربيي محمد علاء الدين من مستقبل الرويسات، إلى جانب المهاجم زوبير مطراني، قادما من ترجي مستغانم.

كما أعلنت إدارة أولمبي الشلف، في بيان نشرته اليوم السبت. عن تجديد عقد الظهير الأيسر براهيمي بلقاسم. واعدة أنصار الفريق بصفقات أخرى في الأيام القادمة.

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