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الرياضة

أولمبي الشلف يجدد عقد المدرب بلعيد ويضم 4 لاعبين

بقلم محمد لمين صحراوي
أولمبي الشلف يجدد عقد المدرب بلعيد ويضم 4 لاعبين
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أعلنت إدارة نادي أولمبي الشلف، مساء أمس الجمعة، عن تجديد عقد المدرب عبد الحق بلعيد، تحسبا للموسم الجديد 2026-2027.

وقاد بلعيد، “لايصو” في الموسم المنقضي، لضمان البقاء في البطولة المحترفة، بفارق 10 نقاط كاملة عن منطقة السقوط.

وأشارت إدارة النادي إلى أن تجديد الثقة في المدرب بلعيد، يندرج ضمن ترسيخ مبادئ العمل الإحترافي وإستناداً إلى سياسة الإستقرار والإستمرارية التي تعد من أهم ركائز النجاح.

وعلى صعيد آخر، كشفت إدارة الشلف، عن 4 صفقات جديدة في إطار الميركاتو الصيفي الجاري. الذي انطلق في الفاتح جويلية ويستمر إلى غاية الـ 31 أوت المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من المدافع المحوري، العمراني السعيد، قادما من إتحاد الشاوية، والظهير الأيمن، العيدوني أمير، قادما من إتحاد عنابة، ووسط الميدان الهجومي، بلعربيي محمد علاء الدين من مستقبل الرويسات، إلى جانب المهاجم زوبير مطراني، قادما من ترجي مستغانم.

كما أعلنت إدارة أولمبي الشلف، في بيان نشرته اليوم السبت. عن تجديد عقد الظهير الأيسر براهيمي بلقاسم. واعدة أنصار الفريق بصفقات أخرى في الأيام القادمة.

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎1947 SES ASO B0 فففلف PAOTT LI1 COMMUNIQUÉ في إطار ترسیخ مبادئ العمل الإحترافي و إستناداً إلى سياسة الإستقرارو 9 الإستمرارية رية التي تعد من أهم ركائز التجاح تَّعلن إدارة التادي و بصفة رسمية عن تجديد عقد المدرب الرئيسي ] بلعيد عبد الحق [ تحسباً للموسم الكروي الجديد (2027- 2026) (2027-2026) L OFFICIEL ASOCHLE ASOCHLEF_OFFICIEL‎’‎‎

Peut être un graphique de ‎texte qui dit ’‎1947 ASO لثقلف LIONS CHELIF DU في إظار عملية الإستقدامات مات 9 تعزيز صفوف النادي بعناصر جديدة تحسباً للمو سم الكروي 2026 (2027 قامت إدارة إدا رة أولميي الشلف و بصفة رسمية بـ التعاقد مع 04 لاعيين لحد الأن و يتعلق الأمر بـ كل من قادماً من إتحاد الشاوية المدافع المحوري العمراني سعيد قادمآ من إتحاد عنابة الظهير الأيمن العيدوني) أمير قادماً من مستقبل الرويسات وسط الميدان الهجومي بلعرييي محمد علاء الدين قادماً من ترجي مستغانم المهاجم مطراني زوبیر [ بالإضافة إلى تجديد عقد الظهير الأيسر ] براهيمي [بلقاسم في إنتظار إبرام صفقات أخرى في الأيام القادمة ASOCHLEF_OFFICIEL‎’‎

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