أولمبي الشلف يحسم النقاط الثلاث على حساب مولودية وهران

تمكن فريق أولمبي الشلف من الحفاظ على النقاط الثلاث بملعبه، بعد فوزه على ضيفه مولودية وهران، بهدف دون رد.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ 18 من الرابطة المحترفة، المتألق، ياوو أغبانغو، في آخر دقائق المباراة عن طريق ركلة جزاء “90+4”.

وأعلنت إدارة أولمبي الشلف رضاها عن الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الأسابيع الأخيرة. ونشرت عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك بعد نهاية المباراة “مواصلة النتائج الإيجابية بتحقيق الفوز والظفر بثلاث نقاط ثمينة غالية. بالتوفيق ومزيداً من الانتصارات في قادم المواعيد”.