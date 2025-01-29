أولمبي الشلف يحسم ثاني صفقة في الميركاتو الشتوي

نجحت إدارة أولمبي الشلف، في تدعيم صفوف الفريق بلاعب جديد، ضمن الميركاتو الشتوي الحالي، وتحسبا لباقي مشوار الموسم الجاري.

وأعلنت إدارة أولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن نعاقدها مع المهاجم زين الدين بوتمان.

كما أضاف ذات المصدر، بأن بوتمان أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين، بعد اتفاق الطرفين على جميع تفاصيل العقد.

وتعلق إدارة أولمبي الشلف، آمال كبيرة على زين الدين بوتمان، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق، انطلاقا من مرحلة العودة لبطولة الموسم الجاري.