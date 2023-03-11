أولمبي الشلف يحسم داربي الغرب لصالحه أمام مولودية وهران

فاز فريق أولمبي الشلف، اليوم السبت، بالمباراة التي جمعته بالضيف مولودية وهران، ضمن الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.

وأبان فريق أولمبي الشلف عن نواياه في هذه المباراة، منذ الدقيقة الـ36، أين تمكن اللاعب محمد سويبع من افتتاح باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء.

كما تمكن المحليون من مضاعفة النتيجة، وتعميق الفارق لصالحهم في الدقيقة الـ47، عن طريق اللاعب نور فتوحي

رد فعل الضيوف جاء متأخرا، وبالتحديد في الدقيقة 67، أين سجل محمد نعماني، الهدف الوحيد لمولودية وهران.