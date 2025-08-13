أولمبي الشلف يختتم تربص تونس بهزيمة أمام “الموب”

انهزم فريق أولمبي الشلف، أمس الثلاثاء، بهدف من دون مقابل، أمام مولودية بجاية، في لقاء وآخر مباراة ودية للفريق، ضمن تربصه الذي أقيم بمركب “عين الدراهم” بتونس.

وقبل مواجهة أمس، أمام “الموب” التي احتضنها ملعب المركب الرياضي “حمام بورقيبة”. فاز الشلفاوة وديا أمام الخور القطري، بنتيجة 2-1، قبل السقوط أمام وفاق سطيف بـ 4-3.

ويُرتقب أن تحل تشكيلة “لايصو” اليوم الأربعاء. بأرض الوطن بعد 12 يوما من التحضيرات المكثفة في تونس، بمعدل حصتين في اليوم الواحد. قبل استئناف التدريبات استعدادا للموسم الجديد، الذي سينطلق نهاية الأسبوع الداخل.