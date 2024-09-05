أولمبي الشلف يختتم تربص تونس ويعود إلى أرض الوطن

عادت بعثة فريق أولمبي الشلف، اليوم الخميس، إلى أرض الوطن، بعد اختتامهم تربصهم التحضيري بتونس.

وكشفت إدارة أولمبي الشلف، عبر صفحتها الرسمية، عن عودة تعداد الفريق، قادمة من “عين الدراهم” التونسية، بانتهاء تربصهم الصيفي.

وكان تعداد الشلفاوة، قد تعادل سلبا أمس الأربعاء، أمام نجم مقرة، في آخر مبارة تحضيرية أجراها ضمن تربص تونس.

ومن المقرر أن سيتفيد أشبال المدرب سمير زاوي، من فترة راحة قصيرة، قبل مباشرة المرحلة الأخيرة من التحضيرات، تحسبا لانطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة.