أولمبي الشلف يدعم تعداده بحارس مرمى جديد

نجحت إدارة فريق أولمبي الشلف، في ضمان صفقة جديدة، ضمن فترتة التحويلات الصيفية الحالية، وتحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدرة اولمبي الشلف، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها رسميا مع حارس المرمى عبد الرحمان مجادل، قادما من شباب باتنة.

كما رحب مسؤولي النادي السلفي، بمستقدمهم الجديد، الذي يعلقون عليه آمالهم لتقديم الإضافة اللازمة للنادي في الموسم الجديد.

يذكر أن عبد الرحمان مجادل، يملك امكانيات في المستوى، بالإضافة للخبرة التي مع المنتخب الوطني للمحليين، والاندية التي تقمص ألوانها.