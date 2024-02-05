أولمبي الشلف يدعم صفوفه بخدمات فرحي وبن يحي

واصلت إدارة فريق أولمبي الشلف، مساعيها لتدعيم صفوف الفريق ضمن الميركاتو الشتوي، من خلال تعاقدها مع لاعبين جديدين.

وأعلنت إدراة أولمبلي الشلف، اليوم الإثنين، عبر صفحتها السرمية، عن تعاقدها مع اللاعبين السابقين لشبيبة الساورة، ضياء الدين بن يحي، وابراهيم فرحي.

كما أوضح مسؤولي الشلف، بان هذا الثنائي، رسما التحاقهما بالفريق، بعد توقيعهما على عقد لمدة موسمين ونصف.

يذكر أن تعاقد إدارة أولمبي الشلف، مع الثنائي بن يحي، وفرحي، يأتي بعد ضمانها خدمات عبد الرحمان بورديم، ليكون بذلك الفريق قد ضمن ثلاثة صفقات في هذا الميركاتو الشتيوي.