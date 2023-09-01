أولمبي الشلف يدعم صفوفه بوسط ميدان هجومي

تواصل إدارة أولمبي الشلف، مساعيها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأعلنت إدارة الشلف، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع الجزائري المغترب ريان صهيب شكري.

كما اوضح مسؤولي الشلف، بأن لاعبهم الجديد الذي يشغل منصب وسط ميدان هجومي، أمضى على عقد يربطه بالفريق لثلاثة سنوات.

ويأتي ترسيم هذه الصفقة، بعدما خضع اللاعب ريان صهيب شكري، للتجارب، وتمكنه من اقناع الطاقم الفني لاولمبي الشلف.