أولمبي الشلف يطيح بفريق فوز فرندة ويبلغ ثمن نهائي كأس الجزائر

فاز فريق أولمبي الشلف، اليوم الجمعة، في مباراة الدور السادس عشر من منافسة كأس الجزائر، والتي جمعته بمضيفه فريق فوز فرندة.

وتمكن فريق أولمبي الشلف، من حسم هذه المواجهة لصالحه، على حساب مضيفه فوز فرندة، بنتيجة هدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في هذه المباراة، لصالح الضيوف، بأقدام اللاعب شمس الدين بكوش، في الدقيق الـ43 من الشوط الأول.

وبهذا الفوز ضمن أولمبي الشلف، تأهله للدور الثمن النهائي من منافسة السيدة الكأس، أين سيواجه فريق مولودية سعيدة.