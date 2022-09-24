أولمبي الشلف يطيح بوفاق سطيف.. و”الزرقا” تصنع المفاجأة

عرفت مباريات الجولة الخامسة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى التي جرت، اليوم السبت، عدد من المفاجأة ابرزها فوز أولمبي الشلف أمام وفاق سطيف.

وتمكن أبناء الونشريس من الفوز برباعية مقابل صفر من إمضاء عدادي وعقيب و عليان إلى جانب سويبع.

كما فاز أمل الأربعاء أمام إتحاد بسكرة بثنائية مقابل صفر بملعب اسماعيل مخلوف.

فيما اجلت مباراة شباب بلوزداد و مولودية الجزائر إلى جانب لقاء اتحاد العاصمة أمام بارادو.

بداعي المشاركة الافريقية.

النتائج كالاتي:

أ الأربعاء 2– 0 ا بسكرة

ج الشلف 4 – 0 وفاق سطيف

ش قسنطينة 0 – 0 وهران

إ خنشلة 2 – 0 ش العيد

م البيض 0 – 0 ش القبائل

ن مقرة 1 – 0 ش الساورة

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