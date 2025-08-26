أولمبي الشلف يعزز صفوفه بضم خوجة وبلعلام

أعلنت إدارة نادي أولمبي الشلف، اليوم الثلاثاء، بصفة رسمية، تعزيز صفوف الفريق الأول بلاعبين جديدين، في خطوة تهدف إلى تقوية التشكيلة والمنافسة بقوة هذا الموسم.

وجاءت تعاقدات “الشلفاوة” من خلال ضم متوسط الميدان دليل حسان خوجة، قادمًا من مولودية وهران.

كما عزز النادي صفوفه بالمدافع جمال بلعلام، قادما من مولودية البيّض.

وهو الذي شارك بالفعل في الجولة الأولى من البطولة أمام أتليتيك بارادو. ما يؤكد جاهزيته البدنية وانسجامه السريع مع المجموعة.