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الرياضة

أولمبي الشلف يعلن تجديد عقد دباري

بقلم محمد لمين صحراوي
أولمبي الشلف يعلن تجديد عقد دباري
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أعلنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الأحد، رسميا عن استمرار المدافع الأيمن عبد الحق دباري، لموسمين إضافيين.

وينتهي عقد دباري مع “لايصو” يوم الـ 30 جانفي 2025. بعدما كان قد التحق بالفريق فيفري 2023 بعقد لموسمين، قادما من هلال شلغوم العيد، الأمر الذي جعله مطمعا للعديد من أندية البطولة المحترفة.

وقطعت إدارة الشلف، الطريق أمام المتربصين بمدافعها الأيمن دباري. مبرزة بأن الأخير فضل الاستقرار، وجدد رسميا عقده مع الفريق لموسمين إضافيين.

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