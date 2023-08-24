أولمبي الشلف يعلن مجانية الدخول في مباراته أمام باندل النيجيري

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الخميس، عن مجانية الدخول في مباراة العودة التي ستجمعها بنادي باندل النيجيري، برسم لقاء العودة من الدور التصفوي الاول لكأس الكاف.

ونشر مسؤولي أولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بيان، أعلنت من خلاله بأن حضور هذه المباراة سيكون مجاني.

كما اوضح ذات المصدر، بأن هذه المواجهة المقررة يوم السبت، على الثامن والنصف ليلا، بملعب سالم مبروك” بالرويبة، ستكون منقولة على المباشر عبر التلفزيون العمومي الجزائري.

يذكر أن مباراة أولمبي الشلف، انهزم في لقاء الذهاب من هذا الدور، أمام باندل النيجيري، بملعب هذا الأخير، بنتيجة هدف دون رد.