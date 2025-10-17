إعــــلانات
الرياضة

أولمبي الشلف يعود بالزاد كاملا من من مستغانم

بقلم عزيز طالبي
أولمبي الشلف يعود بالزاد كاملا من من مستغانم
أولمبي الشلف
  • 213
  • 0

حقق فريق أولمبي الشلف فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب ترجي مستغانم بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب شمس الدين بكوش في الدقيقة 65 ، مانحًا فريقه انتصارًا مهمًا في مباراة اتسمت بالإثارة والتنافس القوي حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز، يعزز أولمبي الشلف رصيده من النقاط ويواصل نتائجه الإيجابية، فيما يبقى ترجي مستغانم مطالبًا بتدارك التعثر في الجولات القادمة لاستعادة التوازن.

رابط دائم : https://nhar.tv/lh0O8
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer