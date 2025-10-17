أولمبي الشلف يعود بالزاد كاملا من من مستغانم

حقق فريق أولمبي الشلف فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب ترجي مستغانم بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب شمس الدين بكوش في الدقيقة 65 ، مانحًا فريقه انتصارًا مهمًا في مباراة اتسمت بالإثارة والتنافس القوي حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز، يعزز أولمبي الشلف رصيده من النقاط ويواصل نتائجه الإيجابية، فيما يبقى ترجي مستغانم مطالبًا بتدارك التعثر في الجولات القادمة لاستعادة التوازن.