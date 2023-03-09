أولمبي الشلف يعود للاستقبال بملعب “محمد بومزراق”

تلقى فريق أولمبي الشلف، أمس الأربعاء، أخبارا سارة، من لجنة تأهيل الملاعب، والتي منحت الضوء الأخضر للاستقبال مجددا بملعب “محمد بومزراق”.

وجاء هذا القرار من لجنة تأهيل الملاعب، بعد الزيارة التفقدية التي قامت بها إلى الملعب، ووقوفها على رفع التحفظات التي تم تسجيلها في وقت سابق.

كما سيفتتح ملعب “محمد بومزراق”، أبوابه مجددا، بمناسبة داربي الغرب الذي سيجمع أولمبي الشلف، بالضيف مولودية وهران.

يذكر أن ملعب المجاهد المرحوم “محمد بومزراق”، خضع لأشغال ترميم مع انطلاق الموسم الجاري، أين تمت إعادة تهيئته.