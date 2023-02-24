أولمبي الشلف يفرض التعادل أمام بارادو والسياسي يحقّق الأهم

تمكّن فريق أولمبي الشلف من خطف نقطة التعادل أمام المستضيف نادي بارادو في اللقاء المثير الذي جرى بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء.

وعرفت المباراة تسجيل ثنائية في كل شبكة، مع طرد ثلاثة لاعبين كاملا من فريق الشلف في المباراة الدراماتيكية.

كما حقق شباب قسنطينة الأهم بخطف نقطة من مستضيفه هلال شلغوم العيد، في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بتسجيل هدف في كل شبكة.

وجاءت النتائج كالتالي:

بارادو 2 – 2 ج الشلف

ه شلغوم العيد 1 – 1 ش قسنطينة

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