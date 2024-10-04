أولمبي الشلف يفرض التعادل على مولودية وهران

فرض نادي أولمبي الشلف التعادل على مستضيفه مولودية وهران في المباراة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بالباهية.

وعرفت المباراة حضوراً جماهيرياً متوسطاً من جانب “الحمراوة” و بنسبة أقل من جمهور “لايصو” ممن تنقلوا إلى مدينة وهران.

وحقق أبناء مدينة الشلف نتيجة إيجابية خارج القواعد، في انتظار التأكيد خلال المباراة القادمة أمام اتحاد خنشلة بملعب محمد بومزراق.

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