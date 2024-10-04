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الرياضة

أولمبي الشلف يفرض التعادل على مولودية وهران

بقلم عزيز طالبي
أولمبي الشلف يفرض التعادل على مولودية وهران
أولمبي الشلف
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فرض نادي أولمبي الشلف التعادل على مستضيفه مولودية وهران في المباراة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بالباهية.

وعرفت المباراة حضوراً جماهيرياً متوسطاً من جانب “الحمراوة” و بنسبة أقل من جمهور “لايصو” ممن تنقلوا إلى مدينة وهران.

وحقق أبناء مدينة الشلف نتيجة إيجابية خارج القواعد، في انتظار التأكيد خلال المباراة القادمة أمام اتحاد خنشلة بملعب محمد بومزراق.

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