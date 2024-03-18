أولمبي الشلف يفقد خدمات مهاجمه أغانيو في مواجهة وفاق سطيف

سيكون فريق اولمبي الشلف، منقوصا من خدمات مهاجمه الدولي التوغولي ايفرا أغبانيو، خلال مباراتهم المقبلة أمام وفاق سطيف.

زكشفت إدارة اولملبي الشلف، عبر الصفحجة الرسمية للفريق، عن تلقي مهاجمها دعوة منتخب بلده التوغو للمشاركة في تربصهم المقبل.

كما سيكون مهاجم أولمبي الشلف أغبانيو، معنيا بالمبارتيني التحضيريتين لمنتخب بلده التوغو، خلال هذا التربص أمام كل من النيجر، وليبيا.

وسيغيب ايفرا أغبايو، إلى غاية الـ26 من شهر مارس الجاري، وعليه سيضيع مباراة الجولة الـ21 من البطولة مع فريقه اولمبلي الشلف، أمام الضيف وفاق سطيف، المقررة يوم 24 مارس.