أولمبي الشلف يفنّد إشاعات إنسحابه من كأس الكاف

ردّت إدارة أولمبي الشلف بقوة على الأخبار التي مفادها انسحابها من المشاركة في كأس الإتحاد الإفريقي بعد التتويج بنهائي السوبر سابقا.

وقالت في بيان لها اليوم السبت، أن فكرة الانسحاب عبارة عن إشاعات وأخبار لا أساس لها من الصحة.

كما أعلمت الجميع أنها تمكنت من تسوية الديون الخاصة بالفريق لدى لجمة المنازعان قبل عيد الأضحى.وأوضحت إدارة “لايصو” أنها تمكنت من الحصول على الإجازة الإفريقية التي تأهل الفريق للمشاركة في المنافسة الإفريقية.

وفي الأخير قالت انها تم الإمضاء على فريق نسوي لكرة القدم في جوان الماضي.

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