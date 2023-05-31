أولمبي الشلف يفوز أمام الزرقا بثلاثية والبيض تزيد من متاعب بارادو

شهدت الجولة 24 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جملة من المفاجأت أبرزها فوز أولمبي الشلف بثلاثية مقابل صفر أمام أمل الأربعاء.

كما عرف الجزء الأول من الجولة انهزام نادي بارادو أمام الضيف مولودية البيض بهدف مقابل صفر داخل القواعد، وهي الخسارة التي ستزيد من متاعب النادي العاصمي في صراعه على البقاء في حظيرة الكبار. في حين رفع مولودية البيض حظوظه في لعب منافسة إفريقية الموسم المقبل بعد اقترابه من “البوديوم”.

إلى جانب ذلك، عاد الرائد شباب بلوزداد بالتعادل سلبا أمام مستضيفه نجم مقرة وهو الذي سبق وأن واجهه في منافسة كأس الجمهورية الاسبوع الماضي.

نتائج المباريات:

ا الاربعاء 0 – 2 أ الشلف

ن مقرة 0 – 0 ش بلوزداد

ن بارادو 0 – 1 م البيض

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