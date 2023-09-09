أولمبي الشلف يفوز بثلاثية في وديته أمام صفاء الخميس

فاز فريق أولمبي الشلف، بثلاثية كاملة، في المواجهة الودية التحضيرية، التي جمعتهم اليوم السبت بفريق صفاء الخميس، بملعب “محمد بومزراق”.

وكان فريق أولمبي الشلف متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، مع بداية اللقاء، قبل أن يسجل شمس الدين نساخ هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني، تمكن رضوان زردوم من إضافة الهدف الثاني لأولمبي الشلف، الذي استفاد بعدها من هدف ثالث بالخطأ من مدافع صفاء الخميس.

وبهذا انتهت هذه المباراة الودية التحضيرية، بفوز أولمبي الشلف بثلاثية لهدف، على حساب فريق صفاء الخميس.