أولمبي الشلف يفوز وديا بخماسية وينذر وفاق سطيف

خاض فريق أولمبي الشلف، أمس الثلاثاء، مباراة تحضيرية، ضد فريق شباب سنجاس، استعداد لمباراته المقبلة في البطولة ضد وفاق سطيف.

وتمكن فريق اولمبي الشلف، من احقيق فوزعريض في هذه المباراة التحضيرية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

وتداول على تسجيل أهداف، أولمبي الشلف، في هذه المباراة، كل من، أفتور، إدوارد، بن شوية، بوبكر، وإيفرا.

وحرص المدرب سمير زاوي على منح وقت لعب لمعظم لاعبيه، في هذه المباراة، بهدف ابقاء الجميع على نفس القدر من الجاهزية لمباراتهم المقبلة.

يذكر أن اولمبي الشلف، سيستقبل بملعبه “محمد بومزراق”، الضيف وفاق سطيف، ضمن الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.