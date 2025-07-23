أولمبي الشلف يقدم طاقمه الفني الجديد استعدادًا للموسم المقبل

قدّم نادي أولمبي الشلف، اليوم الأربعاء، الطاقم الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم القادم، وذلك ضمن خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق وتعزيز الأداء الفني.

ويتكون الطاقم الفني من المدرب الرئيسي فؤاد بوعلي و المساعد الأول عبد الحق بلعيد و المحضر البدني عبد العالي سحري و مدرب الحراس حسين عبروس

وفي انتظار انضمام المساعد الثاني، عدلان إبراهيمي، الذي من المتوقع وصوله إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة القادمة لاستكمال مهامه ضمن الطاقم.

وتعول إدارة أولمبي الشلف على هذا الطاقم الفني الجديد من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل والعودة بقوة في المنافسات المحلية.