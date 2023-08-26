أولمبي الشلف يقصى من الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية

ودع فريق أولمبي الشلف منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بشكل مبكر بعد الإقصاء أمام نادي بيندل النيجيري.

وأقصي أولمبي الشلف في الدور التمهيدي الأول للمنافسة عن طريق ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة التي جرت بملعب “سالم مبروكي” في الرويبة بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وكان فريق “لايصو” قد خيب في لقاء الذهاب عندما انهزم بهدف مقابل صفر، وهي النتيجة التي كانت سببا رئيسيا في الإقصاء المر.

وبهذا الإقصاء، إنضم فريق أبناء “لصنام” إلى فريق أبناء الجسور المعلقة، في دائرة الإقصاء من المنافسة الإفريقية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti