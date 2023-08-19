أولمبي الشلف ينهزم في أولى مبارياته في كأس الكونفيدرالية

تلقى أولمبي الشلف هزيمته الأولى، اليوم السبت، في ذهاب الدوري التمهيدي الأول من كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وانهزم أولمبي الشلف أمام المستضيف باندل أنسورونس النيجيري بهدف مقابل صفر، رغم الأداء الكبير الذي قدمه توفيق عدادي و رفقائه في المباراة. التي جرت على أرضية ميدان سيئة جدا.

وينتظر من تشكيلة أولمبي الشلف، الفوز بلقاء الغياب للسماح للفريق باقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدوري التمهيدي الثاني.

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