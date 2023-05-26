أولمبي الشلف ينهي الشوط الأول بتقدّم أمام الساورة

انتهى الشوط الأول بين فريق أولمبي الشلف وشبيبة الساورة بهدف مقابل صفر من إمضاء المهاجم سويبيع في نصف نهائي كأس الجمهورية.

وعرفت المباراة استعمال تاريخي لتقنية الـ VAR من قبل الحكم غربال خلال إحدى اللقطات لنادي شبيبة الساورة.

كما شهد قرار الحكم غربال تأخر كبير من قبله ومن قبل المسؤولين عن تقنية الـ VAR التي وصلت إلى 5 دقائق تقريبا حينما رفض هدف البشّاريين، بداعي التسلّل.

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