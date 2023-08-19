أولمبي الشلف ينهي الشوط الأول متأخرا أمام باندل النيجيري

أنهى ممثل الجزائر، في منافسة كأس الكاف، أولمبي الشلف، شوطه الأول من مباراته التي تجمعه اليوم السبت، بمضيفه باندل أنسورنس النيجيري، متأخرا في النتيجة بهدف من دون رد.

وجاء هدف أصحاب الديار في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي من المرحلة الأولى، عن طريق اللاعب عماد أوسانريخو.

واحتج أشبال المدرب عبد القادر يعيش، على حكم المباراة مطولا، بحجة لمس لاعب المنافس الكرة باليد، قبل تسجيله الهدف، إلا أن الطوغولي أكليسو قناما، أصر على احتساب الهدف.