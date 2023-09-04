أولمبي الشلف يواجه ترجي مستغانم تحضيرا للموسم الجديد

أعلنت إدارة أولمبي الشلف، اليوم الإثنين، عن برمجتها مباراة ودية تحضيرية جديد، في مواجهة ترجي مستغانم، ضمن استعداداتها للموسم الجديد.

وكشفت مسؤولي اولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن خوض مواجهة ترجي مستغانم غذا الثلاثاء بملعب “محمد بومزراق”.

وتعد هذه المباراة التحضيرية، هي الثالثة لأشبال المدرب عبد القادر يعيش، ضمن تربصهم الصيفي، بعد مواجهتي شباب تيموشنت، وأولمبيك أقبو.

يذكر أن اولمبي الشلف، تعادل في مباراة التحضيرية الأولى أمام أولمبيك أقبو بنتيجة (2-2)، قبل أن يحقق الفوز بهدف دون رد، في وديته الثانية أمام شباب تيموشنت.