أولمبي الشلف يواجه وديا نجم مقرة في ختام تربص تونس

يخوض فريق أولمبي الشلف، اليوم الأربعاء، آخر مباراة ودية تحضيرية له، ضمن تربصهم الجاري بتونس.

وكشفت إدارة اولمبي الشلف، عبر صفحتها الرسمية، عن مواجهة نجم مقرة، وديا، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً، بالمركب الرياضي “عين الدراهم”.

ويسعى المدرب سمير زاوي، استغلال هذه المواجهة، للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه من الناحية البدنية، وانسجامهم فوق الميدان.

كما سيكون هذا اللقاء، فرصة للاعبي أولمبي الشلف، خاصة الجُدد منهم، لكسب ثقة مدربهم سمير زاوي، قبل انطلاق الموسم الجديد.