أولمبي الشلف يُعلن رحيل هدافه الطوغولي

أعلنت إدارة نادي أولمبي الشلف، اليوم الاثنين، رسميا عن رحيل هداف الفريق الطوغولي ايفرا أغبانيو.

وخطف أغبانيو الأنظار مع “لايصو” منذ التحاقه بالفريق. وأنهى الموسم الماضي هدافا للأولمبي بـ 10 أهداف، ما جعله محل أطماع العديد من الأندية المحلية.

وكشفت إدارة الشلف، في بيان لها، أن هدافها الطوغولي. التحق رسميا بنادي الإتحاد الليبي، وذلك، بعد إصرار اللاعب على خوض تجربة جديدة مع نهاية عقده.

مشيرة إلى أنها ارتأت إلى التعامل مع الوضع بما يخدم مصلحة الفريق أولًا. على اعتبار أن عملية التحويل، ستمكّن من دعم خزينة النادي بمبلغ مالي معتبر، يعود بالفائدة على مشروعه الرياضي.

كما أوضحت أنها ستشرع في البحث عن مهاجم مميز، يكون خليفة اللاعب إيفرا للتعاقد معه. على أن يتم الإعلان عن ذلك في أقرب الآجال، قصد ضمان إلتحاقه بالمجموعة قبل انطلاق مرحلة العودة والتحضير معها بشكل كامل.