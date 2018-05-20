أولمبي المدية أعنف فرق البطولة بـ 80 إنذار!

أسدل الستار مساء أمس السبت عن فعاليات الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2017-2018، والتي عرفت تتويج فريق شباب قسنطينة بلقب البطولة.

وأشهر أصحاب البدل السوداء 918 إنذار في وجه لاعبي البطولة خلال 480 مباراة، بالإضافة إلى 39 بطاقة حمراء.

ويعتبر فريق أولمبي المدية من أعنف فرق البطولة هذا الموسم بعدما تلقى لاعبو “لوام ” 80 بطاقة صفراء، بالإضافة غلى حالتي طرد للاعبيه.

فيما يعتبر فريق شبيبة الساورة صاحب لقب اللعب النظيف بإعتباره الأقل تعرضا للبطاقات الصفراء بـ 42 بطاقة فقط، مع تسجيل حالتي طرد.

ويحتل متوسط ميدان إتحاد العاصمة محمد بن خماسة صدارة اللاعبين الاكثر تلقيا للبطاقات الصفراء بـ 12 بطاقة.

ترتيب الأندية الأكثر تلقيا للإنذارات :

أولمبي المدية 80 إنذار (2 حالات طرد كلخير، متراني)

إتحاد الحراش 68 إنذار ( 5 حالات طرد ، داود، نمديل، بوقش، ملال، يونس)

إتحاد البليدة 67 إنذار ( 2 حالات طرد ، عصامبات، بوحنيش)

إتحاد بلعباس 67 إنذار ( 2 حالات طرد ، تابتي، لاباني)

مولودية الجزائر 66 إنذار (حالتي طرد شاوشي حشود) المؤذن 8 إنذارات

دفاع تاجنانت 62 إنذار ( 7 حالات طرد، 2 ماروسي، ليتيم، عايب، حداد، عطوش، دمان)

شبيبة القبائل 60 إنذار ( 3 حالات طرد، حمار، 2 فرحاني)

شباب قسنطينة 58 إنذار (ثلاث حالات طرد العمري، سيلا، بلخير)

شباب بلوزداد 57 إنذار ( 0 حالات طرد)

نصر حسين داي 55 إنذار ( حالة طرد واحدة خاسف)

إتحاد العاصمة 51 إنذار ( 5 حالات طرد ، 2 عبد اللاوي ، 3 بن غيث)

مولودية وهران 50 إنذار (0 حالة طرد)

إتحاد بسكرة 47 إنذار ( 3 حالات طرد ، ميباركي، بوفليليغة، ميباركي)

وفاق سطيف 47 إنذار ( حالة طرد واحدة ، نساخ)

نادي بارادو 42 إنذار ( حالة طرد واحدة ، شهرور)

شبيبة الساورة 41 إنذار (2 حلات طرد زايدي ، كوناتي)