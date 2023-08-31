أولمبي المدية يتعاقد مع الثنائي قايد وكراش

أعلنت إدارة أولمبي المدية، عبر الصفحة الرسمية لها، على “الفايسبوك” التعاقد مع محي الدين كراش وأحمد قايد.

و أكدت تعاقدها مع اللاعب محي الدين كراش لموسمين قادما من مولودية الجزائر، وتعاقدها مرة أخرى مع أحمد قايد لموسم واحد قادما من فريق مولودية الجزائر.

ويستعد فريق أبناء “التيطري” الى الموسم الكروي المقبل، بشكل جدي، حيث يلعب عدد من المباريات الودية، اخرها مواجهة اتحاد الحراش التي لعبت بملعب شفة البلدي و انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف.

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